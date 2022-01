Schwerer Unfall in Horb

1 Der Autofahrer des silbernen Peugeot nahm wohl die Vorfahrt und kollidierte mit einem Nissan (im Bildhintergrund). Der Peugeot-Fahrer wurde schwer verletzt. Ein Hund, der sich im Auto befand, starb. Foto: Wagner

Ein Autofahrer wurde bei einem Unfall nahe Rexingen schwer verletzt. Ein Hund überlebte den Zusammenstoß nicht.















Horb-Rexingen - Am Samstagmorgen um circa 10.30 Uhr kam es an der Kreuzung der B 28/Freudenstädter Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.

Der Fahrer eines silbernen Peugeot fuhr von Rexingen kommend in Richtung Altheim und nahm – laut ersten Informationen vor Ort – von Horb kommend an der Kreuzung die Vorfahrt, wobei der Peugeot mit einem Nissan kollidierte.

Der Fahrer des Nissans erlitt keine Verletzungen, während der Fahrer des Peugeots mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. In letzterem Fahrzeug befand sich zudem ein Hund, der noch am Unfallort verstarb.