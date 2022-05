6 Mick Schumacher verlor in der 27. von 77 Runden die Kontrolle über seinen Haas. Foto: dpa/Christian Bruna

Ein heftiger Unfall von Mick Schumacher hat beim Formel-1-Rennen in Monaco für eine Rennunterbrechung gesorgt. Der Fahrer hat den Crash anscheinend weitgehend unversehrt überstanden.















Mick Schumacher hat einen schweren Unfall beim Großen Preis von Monaco anscheinend weitgehend unversehrt überstanden. Der Haas-Rennwagen des 23 Jahre alten deutschen Formel-1-Piloten wurde bei dem heftigen Einschlag in die Leitplanken am Sonntag auf dem engen Kurs in zwei Teile gerissen. Schumacher konnte das zerstörte Auto aus eigener Kraft verlassen. Das Heck war vom Rest das Wagens abgetrennt.

Er hatte auf dem abtrocknenden Kurs die Kontrolle über den Wagen verloren, sich gedreht und war dann seitlich heftig eingeschlagen. Es war bereits der zweite schwere Unfall des Sohnes von Rekordchampion Michael Schumacher in dieser Saison, in Saudi-Arabien war er in der Qualifikation verunglückt. Das Rennen in Monaco musste nach Mick Schumachers Crash unterbrochen werden, um die Strecke zu säubern.