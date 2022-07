Schwerer Unfall in Burladingen

3 Der am Unfall beteiligte Sharan liegt auf der Seite, der Mähdrescher steht weiter hinten auf de Straße. Foto: Pfister

Heftig gekracht hat es auf der Hermannsdorfer Straße in Burladingen.















Burladingen - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagmittag auf der Hermannsdorfer Straße (Kreisstraße 7102) in Burladingen gekommen. Beteiligt waren ein schwarzer VW Sharan und ein Mähdrescher. Zum genauen Unfallhergang konnte Polizeisprecher Simeon Renz vom Polizeipräsidium in Reutlingen noch nichts sagen: "Die Verkehrspolizei ermittelt noch", sagte Renz auf Anfrage.

Sicher aber ist, dass eine Person dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch ein Abschleppdienst kam zum Einsatz. Wie hoch der Schaden an den Fahrzeugen ist, konnte am Dienstag ebenfalls noch nicht beziffert werden.