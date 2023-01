3 Hier der aus Richtung Vöhrenbach gekommene Opel Zafira. Foto: Feuerwehr Vöhrenbach

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstag gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße von der Waldrast Richtung Herzogenweiler. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Vöhrenbach im Einsatz sowie ein Rettungshubschrauber aus der Schweiz.















Vöhrenbach - Wie die Polizei berichtete, war ein 52-jähriger Fahrer eines Opel Astra auf der Kreisstraße von Herzogenweiler her kommend Richtung Waldrast unterwegs. In einer Rechtskurve kam er ins Schleudern und stieß dann frontal mit einem Opel Zafira eines 59-jährigen Autofahrers zusammen.

Alarmiert wurde auch die Feuerwehr Vöhrenbach, zum Glück waren die Fahrer aber nicht, wie zuerst von der Leitstelle gemeldet, in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften ausgerückt war, half dann bei der Bergung der beiden Unfallopfer.

Rettungshubschrauber angefordert

Im Einsatz waren auch das DRK mit dem "Helfer vor Ort" aus Vöhrenbach, dem Notarzt aus Furtwangen sowie einem Rettungswagen jeweils aus Furtwangen und Villingen. Für den Transport des schwer verletzten Unfallverursachers wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Hier war der Hubschrauber Lions 1 Alpine Air Ambulance aus Birrfeld in der Schweiz im Einsatz. Auch hier war die Feuerwehr Vöhrenbach gefordert, um den Landeplatz des Hubschraubers auf dem Firmengelände Siedle in der Schützenstraße auszuleuchten.

Der schwer verletzte Unfallverursacher wurde vom Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg geflogen, der Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde vom Rettungswagen in das Klinikum Villingen-Schwenningen gebracht. Neben der Menschenrettung und der Ausleuchtung des Landeplatzes für den Hubschrauber gab es für die Feuerwehr natürlich noch weitere Aufgaben. So musste an der Unfallstelle der Brandschutz sichergestellt und die Einsatzstelle abgesichert und anschließend auch noch gereinigt werden. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf 30 000 Euro.