Schwerer Unfall bei Urach: Zwei Rettungshubschrauber und Feuerwehr – so lief der Einsatz ab

Gleich zwei Rettungshubschrauber waren am Dienstag bei Urach im Einsatz. Auf der Landesstraße 180 hatten sich bei einem Unfall zwei Personen schwer und eine leicht verletzt.
Zu einem schweren Unfall ist es am frühen Abend des Dreikönigstages gegen 17 Uhr bei Urach gekommen. Auf der Landesstraße zwischen Urach und Hammereisenbach stießen zwei Autos frontal zusammen. Zur Rettung der drei Verletzten waren unter anderem Rettungswagen, zwei Rettungshubschrauber sowie Feuerwehrleute aus Vöhrenbach und Urach im Einsatz.