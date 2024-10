Schwerer Unfall bei Steinach: Zwei Personen eingeklemmt

1 Zu einem schweren Unfall kam es auf der B33 bei Steinach. Foto: Carsten Rehder/dpa/Carsten Rehder

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 5.30 Uhr auf der B 33 zwischen Steinach und Biberach.









Link kopiert



Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 5.30 Uhr auf der B 33 zwischen Steinach und Biberach. Nach aktuellen Erkenntnissen sei die 47-jährige Fahrerin eines Renault in Richtung Steinach unterwegs gewesen und aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, teilt die Polizei mit. Dabei sei sie frontal mit einem entgegenkommenden Fiat einer 24-Jährigen kollidiert. Am Unfall beteiligt soll auch ein Mercedes gewesen sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren zwei Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch Kräfte der Feuerwehr gerettet werden. Die Fiat-Fahrerin soll sich bei dem Unfall schwer verletzt haben. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst, wurde sie in eine Klinik verbracht. Die B 33 musste zwischen Steinach und Biberach über mehrere Stunden voll gesperrt werden.