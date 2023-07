Eigentlich sollen die Sommerferien die schönste Zeit im Jahr sein – für zwei Familien gipfelte ihr Urlaub im Schwarzwald am Montag gegen 10.30 Uhr auf der Landesstraße 175 im Bereich Fuchsfalle zwischen St. Georgen und Furtwangen allerdings in einem Unglück.

Ein dunkelblauer VW Touran wollte laut Polizei an der Kreuzung auf der Kreisstraße 5728 von Schönwald kommend auf die L 175 in Richtung Furtwangen abbiegen – dabei übersah der 41-jährige Fahrer einen von St. Georgen kommenden silbernen Opel Astra und kollidierte mit diesem. Der silberne Opel, am Steuer ein 49-jähriger Fahrer, drehte sich in der Folge auf der Fahrbahn und stieß mit einem weiteren Auto, einem hellblauen VW Tiguan, zusammen, der auf der Gegenfahrbahn aus Richtung Furtwangen unterwegs war. Der Opel und der VW Tiguan wurden zur Seite geschleudert.

Aufräumarbeiten nach dem Unfall: Die nicht mehr fahrtauglichen Autos werden auf einen Abschleppwagen geladen. Foto: Aileen Ginter

Bei allen drei in den Unfall verwickelten Fahrzeugen entstand Totalschaden, informiert ein Polizeibeamter aus Furtwangen. Sowohl die Insassen des VW Touran, eine vierköpfige Familie, als auch jene des VW Tiguan, eine dreiköpfige Familie, seien Touristen gewesen. Im Opel Astra war ein einzelner Fahrer unterwegs.

Zwar ist der Sachschaden groß, der Personenschaden jedoch wie durch ein Wunder nicht. Die Bilanz: drei Leichtverletzte, die ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht wurden. Der 45-jährige Fahrer des VW Tiguan, eine gleichaltrige Beifahrerin und ein hinten sitzendes 14-jähriges Kind erlitten leichte Verletzungen. Die Insassen des VW Touran und des Opel Astra blieben unverletzt. „Ein Auto kann man kaufen, Gesundheit nicht“, zeigte sich auch der zuständige Furtwanger Polizist erleichtert. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 100 000 Euro.

Im Einsatz waren an diesem Vormittag Polizeikräfte aus St. Georgen und aus Furtwangen sowie zwei Rettungswagen. Die L 175 war infolge des Unfalls eine dreiviertel Stunde lang voll gesperrt.