4 Auf der ehemaligen B 14 kam es zu einem schweren Unfall. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Foto: Wagner

Auf der ehemaligen B 14, zwischen Oberndorf und Epfendorf, kam es zu einem schweren Unfall, nachdem ein entgegenkommendes Auto mit Anhänger ein Motorrad erfasste.









Nach Angaben der Polizei waren zwei Motorradfahrer am Dienstagabend von Oberndorf aus unterwegs in Richtung Epfendorf. Zum gleichen Zeitpunkt bog ein Autofahrer mit Anhänger in die ehemalige B 14 ein. Dabei wurde, so die Polizei, einer der beiden Motorradfahrer von dem Auto erfasst.