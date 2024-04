Bei einem Unfall auf der ehemaligen B 14 auf Höhe der Abfahrt Aistaig sind in Oberndorf am Dienstagmittag drei Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 50-Jähriger mit seinem VW auf der Stuttgarter Straße in Richtung Aistaig unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Aistaiger Straße bog er nach links ab. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mercedes. Die 82 Jahre alte Fahrerin des Mercedes wurde leicht verletzt. Ebenso der Unfallfahrer und seine 47 Jahre alte Beifahrerin.

Rettungswagen brachten die Verletzten in Kliniken. Um die Autos, an denen Totalschäden in Höhe von insgesamt 33.000 Euro entstanden, kümmerten sich Abschleppdienste.