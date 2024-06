1 Zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Traktor kam es auf der Kreisstraße 4760 bei Oberiflingen. Foto: Ade

Ein schwerer Unfall hat sich am frühen Freitagabend auf der Kreisstraße 4760 zwischen Oberiflingen und Dürrenmettstetten ereignet.









Fünf Rettungsfahrzeuge von Maltesern und Rotem Kreuz, zwei Polizeiwagen, ein Hubschrauber: Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte am am Freitag kurz vor 17.30 Uhr nach Oberiflingen aus.