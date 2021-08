1 Die Fahrzeuginsassen hatten Glück im Unglück. Foto: Kost

Zwei nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von geschätzten 70.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag an der Einmündung der K 7177 bei Weildorf in die B 463 ereignet hat.

Haigerloch/B 463 - Laut Polizei war ein 20-Jähriger gegen 9.45 Uhr mit seinem Klein-Lkw auf der Bundesstraße von Empfingen in Richtung Balingen unterwegs.

An der Abzweigung wollte er nach links in die Kreisstraße in Richtung Haigerloch einbiegen. Dabei unterschätzte er offenbar die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden BMW X5 mit Anhänger. Dessen 20 Jahre alter Fahrer versuchte noch durch eine Notbremsung einen Kollision zu verhindern, trotzdem kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Wucht war so groß, dass es den Kleintransporter auf die grüne Verkehrsinsel im Einmündungsbereich schob. Dabei wurden der Fahrer des BMW und sein 71-jähriger Beifahrer verletzt.

Sie wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht und dort zur Beobachtung stationär aufgenommen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Die Bundesstraße wurde für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen kurzfristig voll gesperrt, wodurch es auf der viel befahrenen Straße zu Verkehrsbehinderungen kam.

Im Einsatz waren auch die Feuerwehren aus Haigerloch und Weildorf. Weil sie aufgrund einer entsprechenden Alarmierung nicht ausschließen konnten, dass Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt sein könnten, rückten sie mit einem entsprechenden Aufgebot an. Glücklicherweise war das aber nicht der Fall. Die Wehren klemmten die Batterien der beiden Fahrzeuge ab, banden auf die Bundesstraße ausgelaufene Betriebsstoffe und sicherten die Unfallstelle, die nach kurzer Zeit zumindest wieder einseitig befahrbar war.