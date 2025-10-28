Schwerer Unfall bei Bad Imnau: Verletzte mit Hubschrauber in die Klinik geflogen

Ein schwerer Unfall hat sich bei Bad Imnau ereignet. Zur Unfallaufnahme und Versorgung zweier verletzter Autofahrerinnen war die Landstraße zwei Stunden gesperrt.

Nach ersten Darstellungen an der Unfallstelle war ein mit einer Fahrerin und zwei Hunden besetzter VW Touran am Dienstag gegen 15.40 Uhr auf der Landesstraße 360 in Richtung Haigerloch unterwegs, als er auf Höhe der Ortseinfahrt beim Imnauer Friedhof auf die Gegenfahrbahn geriet und dabei seitlich mit einem Opel Adam kollidierte, der in Richtung Mühringen fuhr.

Der Aufprall war so stark, dass der Opel sich drehte und in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf dem Gehweg stehen blieb. Beim Aufprall wurde die Fahrerin des Opel laut Angaben vor Ort schwer und die Fahrerin des VW leicht verletzt.

Der schwer beschädigte Opel-Kleinwagen Foto: Haid

Vier Feuerwehrfahrzeuge, DRK und Notarzt im Einsatz

Vor Ort im Einsatz waren das DRK Haigerloch, ein Notarzt, zwei Krankenwagen und ein Rettungshubschrauber, welcher die schwer verletzte Frau in die Klinik flog. Die leicht verletzte Frau wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus transportiert. Zur Unfallaufnahme und Versorgung der Verletzten war die L 360 zwei Stunden lang gesperrt, der Verkehr wurde über die Ortsmitte umgeleitet.

Im Einsatz waren auch die Feuerwehren aus Haigerloch und Bad Imnau, welche unter der Leitung von Gesamtwehrkommandant Patrick Kornwachs die Unfallstelle absicherten und auslaufende Betriebsstoffe banden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der ebenfalls stark demolierte VW Foto: Haid

Dies war schon der dritte Unfall in Bad Imnau in kurzer Zeit. Erst im August waren auf der L 360 bei der Eyachbrücke ein Wohnmobil und ein Auto kollidiert, dabei entstand allerdings nur Sachschaden. Größere Folgen hatte es, als sich im selben Monat ein mit drei jungen Männern besetztes Auto innerorts überschlug und auf dem Dach liegen blieb.