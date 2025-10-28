Schwerer Unfall bei Bad Imnau: Verletzte mit Hubschrauber in die Klinik geflogen

Ein schwerer Unfall hat sich bei Bad Imnau ereignet. Zur Unfallaufnahme und Versorgung zweier verletzter Autofahrerinnen war die Landstraße zwei Stunden gesperrt.
Nach ersten Darstellungen an der Unfallstelle war ein mit einer Fahrerin und zwei Hunden besetzter VW Touran am Dienstag gegen 15.40 Uhr auf der Landesstraße 360 in Richtung Haigerloch unterwegs, als er auf Höhe der Ortseinfahrt beim Imnauer Friedhof auf die Gegenfahrbahn geriet und dabei seitlich mit einem Opel Adam kollidierte, der in Richtung Mühringen fuhr.