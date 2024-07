Schwerer Unfall bei Bad Dürrheim: Frontal auf B 27 zusammengestoßen

1 Auf der B 27 bei Bad Dürrheim hat sich ein schwerer Unfall ereignet. (Symbolbild) Foto: Rehder

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend auf der Bundesstraße 27 bei Bad Dürrheim ereignet. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.









Nach bisherigem Ermittlungsstand und laut Aussage der Polizei war der 18-jährige Fahrer eines Peugeot 208 in auf der B 27 in Richtung Schwenningen unterwegs, als er auf Höhe des Industriegebiets in Bad Dürrheim aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Ihm entgegen fuhr ein 51-Jähriger in einem Ford Fiesta. Er konnte dem Peugeot nach rechts auszuweichen, verlor dadurch im rechten Grünstreifen jedoch die Kontrolle über den Wagen.