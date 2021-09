1 Ein 43-jähriger Autofahrer missachtete laut Polizei am Samstagmittag bei Achern die Vorfahrt eines 18-jährigen Mottoradfahrers, woraufhin dieser offenbar mit voller Wucht in die Seite des Pkw krachte. Der junge Mann starb noch am Unfallort, seine 17-jährige Beifahrerin und ein Kind, das im Auto saß, wurden schwer verletzt. Foto: Aaron Klewer / Einsatz-Report24

Junger Biker erliegt noch an Unfallstelle Verletzungen. Sozia und ein Kind schwer verletzt.

Achern - Ein 18-Jähriger ist bei einem Unfall am Samstag nahe Achern gestorben. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt – darunter ein Kind.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagmittag auf einer Kreuzung zwischen den Acherner Teilorten Großweier und Sasbachried gekommen. Ein Motorradfahrer mit Sozia fuhr laut Polizei auf der L 87a Richtung Achern, als eine 43-jähriger Autofahrer von der K 5372 kommend seine Vorfahrt missachtete. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer so schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die 17-jährige Sozia und ein Kind in dem Pkw wurden schwer verletzt vom Rettungsdienst in Kliniken eingeliefert. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Schaden beträgt 12 000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.