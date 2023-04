1 Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kurvenbereich. Foto: Einsatz-Report 24

Bei einem schweren Unfall auf der B 33 bei Haslach sind zwei Menschen verletzt worden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bei einem schweren Unfall auf der B 33 bei Haslach sind Dienstag, 11. April, zwei Menschen verletzt worden. Laut einer Mitteilung sind gegen 11.30 Uhr zwei Autos auf der B 33 zwischen Haslach und Gengenbach im Kurvenbereich der Bundesstraße frontal zusammengestoßen. Zwei Personen wurden bei der Kollision schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Aktuell ist die Auffahrt der B 33 in Richtung Gengenbach voll gesperrt, was einen größeren Stau zur Folge hat. Die Bergunsarbeiten dauern an.