Vermisstensuche beendet 40-Jähriger wohlbehalten in Villingen-Schwenningen angetroffen

Gute Nachrichten am Freitagmorgen: Der 40-jährige Freiburger, welcher seit Mittwoch vermisst und unter anderem in Villingen-Schwenningen gesucht worden war, ist gefunden worden. Er hält sich tatsächlich in der Doppelstadt auf.