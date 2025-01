Mehrere Fahrzeuge und ein US-Militär-Lkw sind laut Polizei an einem Unfall auf der A81 beteiligt. Die Details sind noch unklar.

Auf der Autobahn 81 bei Sindelfingen hat sich am Dienstagabend gegen 18 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Der linke Fahrstreifen der A81 in Richtung Singen wurde infolgedessen zeitweise gesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, war ein Lkw des US-Amerikanischen Militärs auf dem Autobahnkreuz zwischen der A8 und der A81 in Richtung Singen unterwegs. Der Fahrer des Lkw sei auf das Fahrzeug vor ihm aufgefahren, sodass in der Folge zunächst vier Fahrzeuge beschädigt wurden, teilte die Polizei mit. Der Lkw-Fahrer hatte den Informationen zufolge noch versucht, den Unfall zu verhindern, indem er auf die linke Fahrbahn auswich. Dabei beschädigte er drei weitere Fahrzeuge. Nach ersten Informationen eines Polizeisprechers war wohl ein Defekt am Laster Auslöser für den Unfall.

Die Polizei spricht bislang von mutmaßlich vier Leichtverletzten und schätzt den Sachschaden auf 120.000 Euro. Die Unfallaufnahme läuft derzeit noch, die Unfallstelle ist jedoch passierbar.