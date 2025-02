Ein schwerer Unfall rief am Dienstagmittag auf der A 81 bei Villingendorf ein großes Aufgebot an Einsatzkräften auf den Plan. Wenig später herrscht traurige Gewissheit: Für einen Unfallbeteiligten kam jede Hilfe zu spät.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf.

Nach ersten Erkenntnissen war die 24-jährige Fahrerin eines Seat auf der linken Fahrspur in Richtung Stuttgart unterwegs. Als sie gerade einen Sattelzug mit blauer Plane überholen wollte, wechselte dessen unbekannter Fahrer plötzlich vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei streifte der Sattelzug den Seat, obwohl dessen Fahrerin noch versuchte, nach links auszuweichen.

Autofahrer wird eingeklemmt

In der Folge touchierte der Wagen die Mittelschutzleitplanke. Im Anschluss fuhr die 24-Jährige mit ihrem Auto auf den Seitenstreifen. Währenddessen wich ein 63-Jähriger mit einem Alfa nach rechts aus und bremste seinen Wagen stark ab.

Der hinter dem Alfa fahrende VW-Transporter eines 27-Jährigen prallte daraufhin beinahe ungebremst in das Heck des Alfa. Durch die Wucht der Kollision wurde der 63-jährige Alfa-Fahrer eingeklemmt und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Fahrer des VW-Transporter und ein weiterer Insasse verletzten sich schwer. Rettungswagen brachten sie zur medizinischen Behandlung in eine Klinik.

Fahndung per Hubschrauber

Der unbekannte Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt in Richtung Stuttgart fort, ohne sich um die Verletzten und die Schadensregulierung zu kümmern.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, führten bislang nicht zum Auffinden des Unfallverursachers, wie die Polizei mitteilt. Der Sattelzug dürfte Streifschäden an der linken Fahrzeugseite aufweisen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde zur Klärung der genauen Unfallursache ein Sachverständiger beauftragt.

Gesamtschaden: 70 000 Euro

An den Unfallautos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 70 000 Euro.

Die alarmierte Feuerwehr Rottweil unterstützte vor Ort bei den Rettungsmaßnahmen und sicherte die Unfallstelle ab. Während der Unfallaufnahme, Rettungsmaßnahmen und Bergung der Fahrzeuge war die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart vollständig gesperrt. Die Autobahnmeisterei leitete den Verkehr währenddessen um.

Die Verkehrspolizei Zimmern hat die Ermittlungen zu dem schweren Unfall aufgenommen und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Sattelzug geben können, sich unter der Telefon 0741/34 87 90 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.