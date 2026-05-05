US-Truppenabzug: Söder nennt US-Pläne ärgerlich und gefährlich

Markus Söder und sein Kabinett tagen in Brüssel. Akutes Thema, das die Gespräche überlagert: die Ankündigungen von Trump zur US-Präsenz in Deutschland. Söder wird deutlich - auch Richtung Berlin.
Brüssel - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die US-Pläne zur Truppenreduzierung und einen möglichen Verzicht der US-Regierung auf eine Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland als "ärgerlich und gefährlich" bezeichnet. Zunächst brauche es Klarheit darüber, "wann, wie, was und wer", sagte Söder am Rande von Beratungen seines Kabinetts in Brüssel. Es brauche erst einmal Verlässlichkeit und Planbarkeit, sagte der CSU-Chef - und rief die Bundesregierung auf, die US-Pläne nicht einfach so hinzunehmen. Ankündigungen der USA seien ja manchmal schneller als deren Umsetzung.