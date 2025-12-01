Schwerer Raub in Rottweil: Ex-Mitarbeiter bedroht Bäckereipersonal mit Messer

Ein 22-Jähriger soll die Bäckerei-Filiale im Kaufland Saline überfallen haben. Nun muss sich der aus Afghanistan stammende vor dem Landgericht Rottweil verantworten.
Am Abend des 31. Mai 2025 wurde eine Bäckereifiliale im Rottweiler Kaufland überfallen. Nun muss sich ein 22-jähriger Afghane vor dem Landgericht verantworten. Der junge Mann, der seit seiner Ankunft in Deutschland gut Deutsch gelernt hat, wirkt im Gerichtssaal ruhig – ganz anders als das Bild eines bewaffneten Räubers, das die Anklage zunächst vermuten lässt.