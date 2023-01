Schwerer Brand in Offenburg

2 Das Obergeschoss des Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße in Offenburg steht in Flammen. Foto: Christina Häußler/Einsatz-Report24

Dramatische Bilder in Offenburg: Die Feuerwehr muss am Mittwochmorgen Menschen aus einem brennenden Wohnhaus retten.















Offenburg - Offene Flammen und dunkler Rauch schlagen seit 8.15 Uhr aus dem Obergeschoss des Mehrfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße. Die Flammen haben sich tief in die Fassade gefressen, Innenmauern liegen bereits frei.

Vor Ort sind Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Gebäudes. Die Löscharbeiten und Evakuierungsmaßnahmen laufen. Die Wehrleute sind mit einer Drehleiter im Einsatz und haben bereits erste Bewohner gerettet.

Bislang liegen noch keine Erkenntnisse über die Brandursache vor. Die Albert-Schweitzer-Straße ist durch die Einsatzfahrzeuge blockiert.

Wie die Polizei zwischenzeitlich mitteilte, haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand inzwischen unter Kontrolle. Alle Bewohner haben das Gebäude verlassen. Nach aktuellen Erkenntnissen sind zwei Leichtverletzte infolge einer Rauchgasvergiftung zu beklagen, darunter ein Bewohner sowie ein Angehöriger der Feuerwehr.

Eine Wohnung in dem Gebäude ist ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar, eine weitere wurde durch die Rauchentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen und dürfte zunächst ebenso unbewohnbar sein, so die Polizei weiter. Ob die übrigen Wohnungen nach dem Löscheinsatz wieder bezogen werden können, müsse noch geprüft werden. Über den entstandenen Schaden kann die Polizei derzeit noch keine Aussagen treffen.