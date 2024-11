Schwerer Autounfall im achten Monat: Lucie Fehrenbacher aus Lahr läuft, um einer jungen Mutter in Australien zu helfen

1 Lucie Fehrenbacher (rechts) will Geld für ihre Freundin Ruby aus Australien sammeln Foto: Fehrenbacher

Die Lahrerin Lucie Fehrenbacher hat nach dem Abitur zwei Jahre in Australien verbracht. Eine ihrer engsten Freundinnen hatte dort kürzlich hochschwanger einen schweren Autounfall. Um sie zu unterstützen, startet die 21-Jährige beim Nikolauslauf.









Link kopiert



Nach zweijährigem Aufenthalt in Australien ist die gebürtige Seelbacherin Lucie Fehrenbacher wieder zurück. Und kaum ist sie wieder zuhause in Lahr, kommt Anfang Oktober die schlimme Nachricht: Ihre beste Freundin Ruby (der Name wurde von der Redaktion geändert) hatte in Australien einen schweren Autounfall. Und zu allem Überfluss war die auch noch hochschwanger. Was genau passiert ist und wie Fehrenbacher ihre Freundin von Deutschland aus unterstützen will, erzählt die Studentin im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Australierin war mit dem Auto einem Känguru auf der Straße ausgewichen und wurde dann von einem Lkw erfasst. Die 22-Jährige brach sich ihren Arm und war immer wieder bewusstlos. Außerdem habe sie Hirnflüssigkeit verloren, berichtet ihre Freundin aus Deutschland. Lesen Sie auch Ihr Kind brachte sie kurz nach dem Unfall zur Welt Nachdem sie auf die Intensivstation gebracht wurde, kam dann nach nur wenigen Stunden ihre Tochter zur Welt – vier Wochen zu früh. Gegenüber eines australischen Nachrichtendienstes berichtete sie dankbar, dass sie während der Geburt bei Bewusstsein war. „Ich habe gesehen, dass Ruby versucht hatte mich anzurufen, bei mir war aber mitten in der Nacht. Da habe ich mir schon gedacht, dass etwas nicht stimmt, weil sie eigentlich an den Zeitunterschied denkt“, berichtete Fehrenbacher. „Ich habe dann beim Rückruf per Video gesehen, dass sie im Krankenhaus ist. Ruby lag an Schläuchen im Bett – das war richtig schlimm für mich“, erzählte sie weiter. Sechs Wochen später sind Mutter und Tochter längst wieder zuhause. Das Kind kam auch bei früher Geburt vollkommen gesund zur Welt. Trotz Befürchtung der Ärzte, dass Ruby ihren Arm vielleicht gar nicht mehr bewegen kann, sind schon die ersten Verbesserungen zu sehen. Den Schock hat die Familie überwunden. Finanzielle Hilfe wird immer noch benötigt Auch Fehrenbacher hat die Nachricht mittlerweile verdauen können, aber immer noch besteht Bedarf für Hilfe. Nun will sie ihre Freundin unterstützen, kann aber momentan nicht wieder nach Australien reisen, weil sie gerade ein Studium in Politikwissenschaft in Deutschland begonnen hat. Deshalb kam ihr die Idee Spenden zu sammeln. Zum Anlass nimmt sie den Geroldsecker Nikolauslauf am kommenden Samstag in Reichenbach (siehe Info). „Ich gehe gerne Laufen. Momentan trainiere ich an den Wochenenden und bereite mich auf den Lauf vor. Eine Zeit für die fünf Kilometer habe ich mir aber nicht vorgenommen“, erzählt die Lahrerin und ergänzt: „In Zukunft kann ich mir auch vorstellen wieder längere Strecken zu laufen, aber jetzt geht es erstmal ums Mitmachen ohne Druck.“ Eigentlich wollte die Deutsche nach ihrem Abitur nur ein paar Monate nach Australien. Von der Reise hatte sie geträumt, seit sie 15 war. Geblieben ist die heute 21-Jährige dann aber zwei Jahre. Beim „Work and travel“ (zu deutsch: arbeiten und reisen) lernte sie dort nicht nur ihren Freund, sondern auch ihre beste Freundin Ruby kennen. Noch zu Beginn ihrer Reise trafen sich die beiden bei einem Job in Melbourne und verstanden sich so gut, dass sie viel Zeit miteinander verbrachten und bis heute in regelmäßigem Kontakt stehen. Ruby wohnt mittlerweile mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern außerhalb der Metropole. Ihr Auto – auf das sie in der ländlichen Gegend angewiesen ist – wurde bei dem Unfall zerstört. Doch nicht nur dafür benötigten sie, ihr Mann und ihre beiden Kinder nun Geld. „Das australische Gesundheitssystem ist nicht so umfassend wie das Deutsche. In Australien müssen viele medizinische Leistungen, wie Physiotherapie und Rehabilitation, oft selbst bezahlt werden“, schreibt Fehrenbacher in ihrem Spendenaufruf, den sie auch auf Social Media postete. Der Geroldsecker Nikolauslauf in Reichenbach Lucie Fehrenbacher wird am kommenden Samstag, 23. November, beim Geroldsecker Nikolauslauf fünf Kilometer laufen. Angeboten werden außerdem Strecken über zehn Kilometer und 5,5 Kilometer Walking. Veranstalter ist die LG Geroldseck Lahr. Start für die Läufer ist um 14 Uhr, für die Walker um 14.10 Uhr bei der Geroldsecker Halle in Reichenbach. Anmeldungen können noch bis Freitag, 18 Uhr, online unter lg-geroldseck-lahr.com erfolgen. Vor Ort will Fehrenbacher Flyer verteilen und so Aufmerksamkeit auf die Aktion lenken. Auch jetzt schon kann unter www.gofundme.com/f/help-family-secure-a-car gespendet werden.