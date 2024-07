Norovirus am Gardasee - Hunderte Menschen im Krankenhaus

2 Am Gardasee, der bei Deutschen besonders beliebt ist, gibt es einen schweren Ausbruch des Norovirus. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Die Gemeinde Torri del Benaco liegt malerisch am Gardasee - jetzt allerdings grassiert dort das Norovirus. Möglicherweise hat der Ausbruch damit zu tun, dass der See gerade sehr voll ist.









Verona - Von wegen idyllischer Urlaub am Gardasee - stattdessen Toilette, Arzt und sogar Krankenhaus: An Italiens größtem See, der bei Deutschen besonders beliebt ist, macht ein schwerer Ausbruch des Norovirus gerade Einheimischen und Urlaubern das Leben schwer.