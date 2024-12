Schwere Vorwürfe vor dem Lahrer Amtsgericht: Prozess um Drohung gegen AfDler nimmt überraschende Wende

1 Der Prozess um eine mögliche Drohung gegenüber der Lahrer AfD ging in die zweite Runde. Foto: Köhler

Erst wurden schwere Vorwürfe laut, dann kam es zu einer Überraschung: Das Verfahren gegen den Mann, der sich Ende Mai einen Disput mit dem AfDler Benjamin Rösch lieferte, wurde am Donnerstag vor dem Lahrer Amtsgericht fortgesetzt – und kam zu einem unerwarteten Ende.









Lange sah es am zweiten Verhandlungstag so aus, dass sich das Verfahren noch ins neue Jahr hineinziehen würde. Im Prozess gegen einen 50-Jährigen aus Calw waren am Donnerstagnachmittag weitere Zeugen vor das Lahrer Amtsgericht geladen. Der Angeklagte soll, wie berichtet, am 28. Mai an einem Wahlkampfstand der AfD auf dem Schloßplatz den damaligen Gemeinderatskandidaten und heutigen Stadtrat, Benjamin Rösch, beleidigt und mit dem Tod bedroht haben. Richter Hendrik Witsch und Oberstaatsanwalt Kai Stoffregen sahen jedoch Teile der Anklage als nicht beweisbar an.