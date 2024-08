Schwere Vorwürfe in Freiburg: Gerüchte über eine städtische Kita sorgen für Aufregung

1 Die Freiburger Stadtverwaltung wehrt sich gegen Vorwürfe gegen Mitarbeiter einer städtischen Kita. Foto: Alexander Blessing

Ein TikTok-Video über eine Freiburger Kita hat zu Morddrohungen und polizeilichen Ermittlungen geführt. Die Stadt zeigt sich über den Vorfall verärgert.









Link kopiert



Eine TikTokerin, selbst ernannte Kinderschützerin und Heilpraktikerin mit Firmensitz in den USA sorgt mit Gerüchten über angeblichen Kindesmissbrauch in einer Kita in Freiburg im Internet für Aufregung in der Stadt und in der Freiburger Stadtverwaltung. Mittlerweile sind Polizei und Staatsanwaltschaft eingeschaltet, nachdem gegen einen Mitarbeiter einer städtischen Kita Morddrohungen im Netz ausgesprochen wurden.