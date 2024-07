Schwere Vorwürfe aus dem Ringsheimer Rathaus: Bürgermeister übt scharfe Kritik an der Bahn

Bürgermeister übt scharfe Kritik an der Bahn

1 Die Pläne für den Ausbau der Rheintalbahn sehen vor, dass auf Ringsheimer Gemarkung – hier der Bahnhof – acht neue Gleise gebaut werden. Wenn es nach Bürgermeister Pascal Weber geht, kommt dabei jedoch der Lärmschutz zu kurz. Foto: Mutz

Nach einem Austausch über den Rheintalbahnausbau zeigt sich Ringsheims Bürgermeister enttäuscht. So hätte die Deutsche Bahn Einwände der Beteiligten„vom Tisch gewischt“, teils sogar belächelt. Und auch das Thema Lärmschutz sorgte für reichlich Ärger.









Es sind schwere Vorwürfe, die der Ringsheimer Bürgermeister Pascal Weber der Deutschen Bahn in einer Pressemitteilung am Freitagmorgen macht. Von vorgetragen Sachverhalten, die „einfach vom Tisch gewischt“ wurden, ist die Rede. „Sogar der Abbau der vorhandenen Lärmschutzwänden in Teilen der Gemeinde wurde nicht mehr ausgeschlossen“, zeigte sich der Bürgermeister entsetzt.