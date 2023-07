Nachdem sie vom Dach eines Hauses in der Offenburger Wasserstraße gestürzt ist, musste eine 24-jährige Frau am Dienstag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt.

Eine 24-jährige Frau musste nach einem mutmaßlichen Unfall am Dienstag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Laut einer Polizeimeldung ist die Frau nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 13.30 Uhr gemeinsam mit mehreren Begleitern auf dem Dach eines Hauses in der Offenburger Wasserstraße unterwegs gewesen und soll dann durch einen Lichtschacht gekracht sein, woraufhin sie rund sechs Meter in die Tiefe stürzte. Zum Zeitpunkt der Mitteilung wurden die Begleiter der Frau durch Seelsorger betreut, so die Polizei. Die die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls eingeleitet. Unter anderem werde untersucht, weshalb sich die Gruppe auf dem Dach des Gebäudes aufhielt, so die Meldung. Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden liegen laut dem Offenburger Polizeipräsidium derzeit nicht vor.