1 Vor dem Hechinger Landgericht wurde der Immobilienverwalter aus Balingen am Donnerstag zu einer Haftstrafe verurteilt. Foto: Meene

Keine Vorstrafen, keine sonstigen laufenden Verfahren: Und trotzdem wird ein dreifacher Familienvater nun für drei Jahre und drei Monate inhaftiert. Als Immobilienverwalter hat er in 247 Fällen rund 476.000 Euro veruntreut.















Hechingen/Balingen - Eigentlich sollte das Urteil für den Balinger Immobilienverwalter, der über die Firma seines Vaters knapp eine halbe Million Euro abgezweigt hatte, bereits am 18. November fallen. Weil einer der Verfahrensbeteiligten an Corona erkrankt war, wurde der 45-jährige Angeklagte nun am Donnerstag verurteilt: Drei Jahren und drei Monaten muss er in Haft, ohne Bewährung.

Vor dem Hechinger Landgericht musste der Familienvater von drei minderjährigen Kindern sich wegen besonders schwerer Untreue verantworten. Einige der Taten sind mittlerweile schon verjährt, angeklagt ist er wegen 247 Einzelfällen. In der Immobilenverwaltungsfirma, wo ihm aufgrund des Gesundheitszustands des Vaters Prokura erteilt wurde, soll er jahrelang Geld abgezweigt haben. Um die "Lücken" zu verschleiern, die durch eigene Abbuchungen entstanden sind, seien das Geld anderer Eigentümer verwendet und irreführende Buchungstexte geschrieben worden.

Angeklagter räumt Tat ein

Bereits bei der Hauptversammlung räumte der Angeklagte die Tatvorwürfe unter Tränen ein. Der Angeklagte gab an, dass aus eigenen Stücken bereits Zahlungen zur Wiedergutmachung geflossen seien. "Diese Einwendungen wollen wir ernst nehmen", so der Richter. Allerdings wären zur Nachprüfung erneut mehrere Sitzungstage nötig, weswegen sich die Beteiligten zum Absehen von der Einziehung in drei der angeklagten Fällen einigten.

Der Verteidigung wurde bereits bei der Hauptverhandlung klar, dass ein Plädoyer auf eine Bewährung erfolglos sein würde. Zwar ist der Angeklagte nicht vorbestraft, aufgrund der großen Anzahl von Taten sei eine Haftstrafe jedoch unumgänglich. Unter Ausschuss der Öffentlichkeit verständigten sich die Beteiligten daraufhin auf eine Freiheitsstrafe von zwischen drei Jahren, drei Monaten und vier Jahren.

Geständnis wirkt strafmildernd

Bereits am zweiten Verhandlungstag konnte so ein Urteil in diesem Rahmen gefällt werden. Das Vertrauen der Firmenkunden habe der Angeklagte "schamlos ausgenutzt", sagte die Staatsanwältin im Plädoyer. Das Geständnis, die Entschuldigung und die Versuche zur Wiedergutmachung seien strafmildern. Als "kriminelle Energie", bezeichnet die Staatsanwältin die Gewerbsmäßigkeit der Taten. Vor dem Hintergrund, dass die Taten über einen langen Zeitraum von mehreren Jahren stattfanden und zu verschleiern versucht wurden, plädierte sie auf eine Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten. Außerdem beantragte sie eine Einziehung in Höhe von 148.000 Euro.

Der Verteidiger plädierte auf höchstens drei Jahre und drei Monate Haft. Sechs Monate der Strafe seien bereits als vollstreckt anzusehen, da die letzte Tat fünf Jahre zurück liege und der Angeklagte seitdem straffrei, dafür in Ungewissheit lebe. Außerdem schlug er vor, von einer Einziehung abzusehen, da bereits Wiedergutmachungszahlungen geleistet worden seien.

Von zwei Richtern und zwei Schöffen wurde der Angeklagte nach dem Minimum der Verständigung verurteilt: drei Jahre und drei Monate Haft. Außerdem werden ihm 148.000 Euro eingezogen.

Dem Vorschlag der Verteidigung, sechs Monate als vollstreckt anzusehen, kam die Kammer nicht nach. Das Geständnis rechnete der Richter dem Angeklagten in der Urteilsbegründung hoch an: "Das war außergewöhnlich und anerkennenswert."