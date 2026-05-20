Schwere Straftaten: So herausfordernd war 2025 für das Landgericht Rottweil

Mehr Mord- und Gewaltverfahren, steigende Belastung und große Prozesse: Das Landgericht Rottweil zieht Bilanz für das Jahr 2025.
Schwere Gewaltverfahren, aufsehenerregende Strafprozesse, langjährige Zivilstreitigkeiten und zugleich der laufende Umbau hin zu einer modernen Justiz haben das Landgericht Rottweil im Jahr 2025 stark gefordert. Beim Bilanzgespräch blickten Landgerichtspräsident Florian Diekmann und Richterin Corinne Schweizer auf ein arbeitsintensives Jahr mit zahlreichen Verfahren aus dem Bereich schwerer Kriminalität zurück.