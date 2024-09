Schwere Schäden nach Sturm: Nach Taifun: Zahl der Toten und Vermissten in Vietnam steigt

Nach Taifun: Zahl der Toten und Vermissten in Vietnam steigt

Super-Taifun «Yagi» hat im Norden Vietnams eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Die Zahl der Toten steigt. Gleichzeitig bereitet der enorm hohe Wasserstand des Roten Flusses neue Sorge.









Hanoi - In Vietnam steigt nach dem verheerenden Taifun "Yagi" die Zahl der Toten und Vermissten. Dem jüngsten Bericht des Katastrophenschutzes zufolge wurden bis zum Morgen (Ortszeit) 143 Todesopfer gemeldet, 58 Menschen wurden noch in den Fluten vermisst. Der heftigste Tropensturm seit Jahrzehnten hatte am Wochenende 15 Stunden lang vor allem im Norden des südostasiatischen Landes gewütet.