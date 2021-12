1 Mit einem Messer (Symbolbild) soll der Beschuldigte einen Bekannten bedroht und Geld verlangt haben. Foto: BortN66 – stock.adobe.com

Mit vorgehaltenem Messer soll ein 35-Jähriger von einem Bekannten Geld erpresst haben. Er muss sich nun vor dem Landgericht Hechingen verantworten, sitzt aber bereits in anderer Sache in Haft.















Albstadt. - Wegen schwerer räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls mit Waffen hat die Staatsanwaltschaft Hechingen Anklage gegen einen 35-jährigen und zuletzt wohnsitzlosen Angeschuldigten zum Landgericht Hechingen erhoben.

Dem Mann wird vorgeworfen, am frühen Morgen des 18. März dieses Jahres einen Bekannten in einer Wohnung in Ebingen zur Herausgabe seiner Geldbörse genötigt zu haben, indem er ihm ein Messer vorgehalten und ihm gedroht haben soll. Danach habe er Bargeld aus der Geldbörse entnommen und soll dann seinem Bekannten mit dem Messer Schnittwunden an den Unterarmen und am linken Ohr zugefügt haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft. Später am Morgen habe sich der Angeschuldigte in ein Bekleidungsgeschäft in Ebingen begeben und dort eine Hose gestohlen, wobei er ebenfalls das Messer bei sich geführt habe. Bislang habe der Angeschuldigte die Vorwürfe im Wesentlichen abgestritten und befindet sich derzeit in anderer Sache in Strafhaft.