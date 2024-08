„Schwere oder tödliche Verletzungen“: Eine Expertin legt sich fest, woher die Knallgeräusche in Villingen stammen

1 Unter anderem am Gelände der Villinger Steppachschule kommt es abends und nachts häufiger zu Detonationen. Foto: Marc Eich

Immer mehr Betroffene melden sich zu den nächtlichen Knallgeräuschen in Villingen. Sie geben dabei entscheidende Hinweise auf den Ursache. Eine Expertin legt sich anhand der Beobachtungen fest, durch was die Detonationen wohl ausgelöst werden.









„Ich höre das schon seit Wochen bei Nacht in Villingen. Das ist echt zum Verrücktwerden.“ Ein Anwohner aus dem Wohngebiet Goldenbühl zeigt sich völlig entnervt von den ominösen und regelmäßigen Knallgeräuschen am Abend und in der Nacht. Zahlreiche Menschen hören die Knalle, teilweise handelt es sich gar um heftige Detonationen, wie unserer Redaktion aus verschiedenen Örtlichkeiten in Villingen berichtet wird.