Schwere Monate und Konflikte: Nach Ärger und Abspaltung – so geht es jetzt beim Albverein Epfendorf weiter

Nach heftigen Erschütterungen geht es bei der Hauptversammlung des Epfendorfer Albvereins vor allem um dessen Zukunft. Bürgermeister Mark Prielipp appelliert an die Vernunft.
Bei der Hauptversammlung der Ortsgruppe Epfendorf des Schwäbischen Albvereins (SAV) im Sportheim gab es neben dem Jahresrückblick, Berichten und Ehrungen auch Einblick in die Turbulenzen der vergangenen Monate. Diese hatten zum Austritt zahlreicher Mitglieder und Ende September zur Gründung eines unabhängigen neuen Vereins mit ähnlichen Zielen geführt. Über Neuwahlen hat sich der vor 63 Jahren gegründete Verein nun neu positioniert und den Fortbestand gesichert.