Entscheidung in Tailfingen: Was aus der Kirche St. Franziskus wird

„Der Diözese steht das Wasser bis zum Hals, bei uns steigt der Pegel rapide“, sagt Pfarrer Hans-Joachim Fogl. Die katholische Gemeinde steht nun vor einer schwierigen Frage.
Stillgelegt werden die katholische Kirche St. Franziskus und ihr Saal – das Pfarrhaus ist unbewohnt – vom 1. Dezember bis 31. März. Das hat der Kirchengemeinderat der katholischen Kirchengemeinde St. Elisabeth in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Hintergründe erklären Pfarrer Hans-Joachim Fogl und Kirchengemeinderatsvorsitzende Emilie Straubinger im Gespräch mit unserer Redaktion: „Inzwischen ist klar, dass wir nicht zwei Kirchen halten können.“