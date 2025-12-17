Die kommenden Jahre werden für den Bundeshaushalt schwierig, ohne Einsparungen wird es nicht gehen. Der Finanzminister baut schon mal vor.
Finanzminister Lars Klingbeil stellt die Menschen in Deutschland auf finanziell schwierige Jahre und auch mögliche Einschnitte ein. „Es werden schon sehr herausfordernde Jahre. Wir werden den Menschen auch was abverlangen müssen in den nächsten Jahren“, sagte der SPD-Vorsitzende in der ZDF-Sendung „Das Jahr 2025“ mit Moderator Markus Lanz. „Jeder wird spüren, dass wir sparen“, fügte der Vizekanzler hinzu.