Es geht um schwere Brandstiftung und um einen Schaden von mindestens 150 000 Euro. Ein 39-jähriger Mann aus Dürrwangen muss sich dafür seit Dienstag vor der Großen Strafkammer des Hechinger Landgerichts verantworten.

Was war geschehen? Am 15. Februar war ein Haus in der Schalksburgstraße in Dürrwangen durch einen Großbrand so stark beschädigt worden, dass es danach nicht mehr bewohnt werden konnte. Schnell war klar: Es handelte sich um Brandstiftung.

Beschuldigter leidet an paranoider Schizophrenie

Noch am gleichen Tag war der Tatverdächtige, der bis dahin mit seinen Eltern und seinem Bruder in dem Haus gelebt hatte, festgenommen worden. Er befindet sich aufgrund des Unterbringungsbefehls des Hechinger Amtsgerichts in der geschlossenen Psychiatrie in Bad Schussenried und hat mittlerweile seine Tat gestanden.

Laut Anklageschrift ist der Mann ist für die Allgemeinheit eine Gefahr

Laut Anklageschrift leidet der Beschuldigte an einer Schizophrenie in paranoider Form und alkoholbedingten Verhaltensstörungen. Aufgrund seines Zustands seien von ihm „erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten“, und er sei „für die Allgemeinheit gefährlich“.

Schuldunfähigkeit ist nicht auszuschließen

Daher sei eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus erforderlich gewesen. Seine Fähigkeit, ein Unrecht zu erkennen, sei „sicher erheblich vermindert“. Schuldunfähigkeit sei nicht auszuschließen.

Den Ermittlungen zufolge hatte der Beschuldigte an jenem 15. Februar im Dachgeschoss des Hauses mit einem Feuerzeug ein Karton-Päckchen angezündet und damit einen Sessel in Brand gesteckt.

Ein Nachbar wählte den Notruf, als die Flammen aus dem Dach loderten

Das Feuer griff auf das Obergeschoss, die Decke und den Dachstuhl des älteren Wohnhauses über. Als Rauch und Flammen aus dem Dach drangen, wählte ein Nachbar den Notruf.

Ein Vollbrand mit starker Hitze und viel Rauch

Beim Eintreffen der Feuerwehr war zunächst nicht klar, ob sich Personen in dem Haus befanden. Aber das war nicht der Fall. Die Eltern und der Bruder des Beschuldigten waren zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Ein 37-jähriger Feuerwehrmann, der zusammen mit mehreren Kameraden mit schwerem Atemschutz in das brennende Haus vorgedrungen war, sagte im Zeugenstand, dass es ein „Vollbrand“ war, relativ starke Hitze, viel Rauch.

Auf die Frage des Vorsitzenden Richters Hannes Breucker erklärte der Zeuge, dass die Flammen innerhalb von 15 bis 20 Minuten mit Wasser gelöscht worden seien. Danach sei es darum gegangen, das Dach abzuräumen, weiteren Brandherde zu suchen und sie zu löschen.

Bei dem Einsatz sei niemand verletzt worden. Die Brandursache? Dem Feuerwehrmann war ein Gasbrenner aufgefallen, der möglicherweise eine Rolle gespielt hat.

Womöglich hat ein Gasbrenner eine Rolle gespielt

In der für Donnerstag vorgesehenen Fortsetzung der Verhandlung soll der Beschuldigte Angaben zur Person machen, der Brandsachverständige sein Gutachten vorstellen, der Sachbearbeiter der Kripo wird befragt, und es wird möglicherweise ein Handy-Video gezeigt, in dem der Beschuldigte die Tat einräumt. Im Anschluss sind die Plädoyers und das Urteil vorgesehen.

Der Verhandlung wird am Donnerstag, 4. Mai, um 9 Uhr fortgesetzt.