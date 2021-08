1 Ohne mindestens sechs Mitspieler die im Urlaub sind, wartet auf Fabian Grenz (rechts) und den SV Zimmern in Böblingen eine intensive Aufgabe. Foto: Rohde

Rehabilitation mit Zählbarem oder kompletter Fehlstart? Für den SV Zimmern geht es bei einem großen Kaliber der Landesliga im ersten Auswärtsspiel gleich richtungsweisend darum, für die kommenden Wochen nicht unter Druck zu geraten.

SV Böblingen – SV Zimmern (Sonntag, 15 Uhr). "Es ist eine Herkulesaufgabe für uns, weil wir personell arg gebeutelt sind", so Trainer Gunter Welzer, der sich mit seinem Co-Trainer Mike Seidel im Vorfeld den Kopf zerbrechen muss, wie er die Aufstellung taktisch klug wählt. In der Tat dünnte sich der Kader vorerst aus: Gleich sechs bis acht Spieler werden den Zimmernern für das Gastspiel in Gärtringen fehlen.

Im Urlaub ist ein halbes Dutzend um Markus Vogel, David Tamer, Nino Schrankenmüller, Luca Barroi, Jan Sigel und Jannik Thieringer. Hinter dem Einsatz von Leon Kücking und Daniel Thieringer stehen noch Fragezeichen, da beide angeschlagen sind. "Wir sind trotzdem wettbewerbsfähig und mein Ziel ist es wenigstens einen Punkt mitzunehmen", betont der SVZ-Trainer.

"Wir müssen sie vom Tor fernhalten"

Nach dem schwachen Auftritt im Derby gegen Trossingen (1:2) geht es für Welzer nun zur starken Sportvereinigung, die zum Auftakt in Holzgerlingen nach 30 Minuten Anlaufzeit am Ende locker mit 3:0 deutlich gewann. Torjäger Tahir Bahadir ist bereits wieder in guter Frühform. Trainer und Ex-Profi Vincenzo Marchese strebt mit den Böblingern in dieser Saison an, um die beiden ersten Plätze mitzuspielen. Die Hausherren werden als Aufstiegs-Mitkandidat gehandelt und haben eine spielstarke Offensive, die den Zimmernern sicherlich über die 90 Minuten einiges an Kopfzerbrechen bereiten dürfte. "Wir müssen sie vom Tor fernhalten, kompakt stehen. Sie haben ihre Stärken im Angriff, die Schwächen wiederum in der Defensive", weiß Gunter Welzer. Ein frühes Gegentor vermeiden hat oberste Priorität, damit die SV Böblingen nicht ins Rollen kommt.

Auf dem Transfermarkt holte Böblingen indes mit Shkemb Miftari von Landesligist Calcia Leinfelden-Echterdingen einen Ex-Profi und ehemaligen Teamkollegen von Marchese bei den Kickers auf dem Degerloch. Zudem steigt Tim Kühnel wieder ein, der einen Abstecher ins Privatfernsehen unternahm und an der TV-Produktion "Love Island" mitwirkte. Der große Durchbruch gelang ihm hierbei allerdings nicht. Zudem führen die Böblinger etliche A-Junioren an die Landesliga heran, um aus der eigenen Nachwuchsarbeit nachhaltig zu wirken.