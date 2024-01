Schock am Mittwochmittag in der Oberstadt – immer mehr Polizeifahrzeuge rücken an, schwer bewaffnete Polizisten postieren sich in der Kirchtorstraße. Dann wird klar: Ein Alarm am Schulzentrum ist der Grund. Der Einsatz zieht sich über mehrere Stunden. Am Abend herrscht endlich Klarheit.