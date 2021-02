Schwerbehinderte Kinder Familie aus Kreis Freudenstadt erzählt aus Pandemie-Alltag

Infektion bedeutet den Tot

In die Schule hat der Zwölfjährige während der gesamten Corona-Pandemie nicht gehen können – auch nicht zu Zeiten, in denen die Schulen geöffnet waren. "Es besteht nämlich die Gefahr, dass er seine beiden Geschwister ansteckt, wenn er das Virus ins Haus bringt." Und wenn die beiden einmal infiziert wären, hätten sie "keine Chance zu überleben", sagt die Mutter.

Also verbringt ihr zwölfjähriger Sohn jeden Tag im Haus und tut sich mit dem Online-Unterricht mittlerweile schwer. "Zu Beginn ging es super", erinnert sich Ulrike Weber, "seit Oktober vergangenen Jahres hat er aber kontinuierlich abgebaut." Der Alltag zwischen vier Wänden stelle "eine ganz massive Belastung" für ihn dar. "Kinder brauchen Außenkontakte, und zwar völlig unabhängig von der Frage, ob sie behindert sind oder nicht", stellt Weber klar.

In Zeiten vor der Corona-Pandemie sei er noch vom Kinder- und Jugendhospizdienst des Malteser-Hilfsdienstes unterstützt worden. "Dort hatte er eine feste Bezugsperson, mit der er gemeinsam Zeit verbracht und vieles unternommen hat", erzählt die Mutter. Seit nun gut einem Jahr sei diese wichtige Unterstützung für ihren zwölfjährigen Sohn aber coronabedingt weggefallen. Auch Nachhilfeunterricht könne er seither nicht mehr erhalten.

Impfung sehnsüchtig erwartet

Aber auch ihr behinderter zehnjähriger Sohn, der in seiner geistigen Entwicklung auf dem Stand eines anderthalb- bis zweijährigen Kindes sei, leide unter den Lockdown-Maßnahmen: "Er steht am frühen Morgen auf, wird gewaschen und gewickelt, isst, bekommt seine Medikamente, wird angezogen und zieht mich zur Tür. Er will nämlich ins Taxi, das ihn in die Schule fährt", deutet Weber das Verhalten ihres nicht sprechfähigen Sohnes.

Als einzigen Ausweg aus der Misere sieht Weber die Impfung: "Es ist ganz wichtig, dass die Impfung kommt. Erst wenn die ganze Familie durchgeimpft ist, können sich alle wieder freier bewegen." Bei der Reihenfolge der zu impfenden Personen dürfe man den Fokus nicht nur auf das Alter setzen: "Menschen mit Behinderung brauchen dringend Hilfe und müssen zügig geimpft werden", meint Ulrike Weber und fügt hinzu: "Meine Kinder und ich, wir sind alle wie eingesperrt".

In den vergangen drei Monaten hat die Mutter lediglich ein einziges Mal mit all ihren drei Kindern eine Weile aus dem Haus gehen können. An einen Hang unweit der Wohnung. Mit ihren beiden schwerbehinderten Kindern im Kinderwagen und im Rollstuhl. "Er war rodeln", erzählt Weber von dem Zwölfjährigen, während sie ihm mit ihren beiden kleinsten Kindern dabei zusah, wie er den kleinen Hügel erklomm und hinunter sauste.

Info: Smith-Lemli-Opitz-Syndrom

Das Smith-Lemli-Opitz-Syndrom (SLO-Syndrom) ist eine genetische Erkrankung, die die kindliche Entwicklung bereits im Mutterleib beeinträchtigt und später zu einer geistigen Behinderung führt. Kinder mit dem SLO-Syndrom sind nicht in der Lage, Cholesterin herzustellen. Cholesterin ist ein lebensnotwendinger Stoff, den der Körper zu 80 Prozent selbst produziert. Nur 20 Prozent wird mit der Nahrung aufgenommen. Zusätzlich zu der Gedeihstörung und der Entwicklungsverzögerung kann das SLO-Syndrom eine Reihe unterschiedlicher Fehlbildungen wie tiefsitzende Ohren, überzählige Finger oder Zehen, einen kleinen Kopf, ein kleines Kinn oder Herzfehler mit sich bringen. Die Häufigkeit des Syndroms beträgt in Europa ungefähr eins zu 10 000 bis 60 000. Eine Heilung der Krankheit ist nicht möglich.