1 Mit dem Rettungshubschrauber musste ein schwer verletzter Motorradfahrer in die Klinik gebracht werden. Foto: Robin Heidepriem

Rund 15 000 Euro Schaden und ein Schwerverletzter sind die Bilanz eines Unfalls auf der L 424 zwischen Rottweil und Villingendorf.















Villingendorf - Ein aus Rottweil kommender 25-jähriger Motorradfahrer auf einer BMW F750 GS überholte am Dienstag gegen 15 Uhr auf der L 424 zwischen Rottweil und Villingendorf in einer langgezogenen Rechtskurve zwei vor ihm fahrende Autos, obwohl sich eine 75-jährige VW Golf-Fahrerin im Gegenverkehr näherte.

Laut Polizei schrammte der Biker an der Fahrerseite des entgegenkommenden Autos entlang und zog sich dabei schwere Verletzungen am Bein zu. Trotzdem gelang es ihm noch, seine schwere Maschine am Straßenrand zum Halten zu bringen. Erst dort kippte er dann mit der BMW um.

Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, die Autofahrerin blieb unverletzt.