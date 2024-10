1 Zu einem Unfall ist es am Sonntagnachmittag im Lahrer Hohbergweg gekommen. Foto: Friso Gentsch/dpa

Ein 24 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall im Lahrer Hohbergweg schwer verletzt worden.









Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Sonntagnachmittag vom Langenhard kommend in Richtung Lahr unterwegs. In einer Linkskurve kam er gegen 16.20 Uhr mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.