In Balingen ist am Montagmorgen ein Fußgänger von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall in der Straße Auf Stetten. Eine 21-jährige Autofahrerin hatte den 34-Jährigen gegen 6.35 Uhr am Fußgängerüberweg übersehen. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste.