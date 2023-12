Schwer verletzt: 18-Jährige fährt in Freudenstadt Fußgänger an

Am Donnerstagmorgen hat eine junge Autofahrerin einen 54-jährigen Fußgänger erfasst. Er wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die Seat-Fahrerin war gegen 07.20 Uhr war auf der Robert-Bosch-Straße unterwegs. Am Übergang zur Max-Eyth-Straße wollte sie geradeaus weiterfahren. Aus derzeit nicht näher bekannten Gründen kam es zu einer Kollision mit einem Fußgänger, der die Straße überquerte. Der 54-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.