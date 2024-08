In Meßstetten hat ein 86-Jähriger einen Radfahrer am Samstag mit dem Auto zu Fall gebracht. Der Radfahrer wurde schwer verletzt, der Senior fuhr einfach weiter.

Ein 86-jähriger Autofahrer soll am Samstagvormittag in Meßstetten mit einem Renault einen 78-jährigen Pedelecfahrer gestreift haben. Anschließend fuhr er einfach weiter, ohne sich um den verletzten 78-Jährigen zu kümmern, berichtet die Polizei.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 86-Jährige gegen 11.20 Uhr mit seinem Renault die Kreisstraße 7143 von Hossingen kommend in Richtung Meßstetten. Als er den 78-Jährigen überholen wollte, streifte er den Pedelecfahrer mit dem rechten Außenspiegel. Der 78-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Der 86-Jährige setzte seine Fahrt einfach fort. Aufgrund von Zeugenaussagen und am Unfallort aufgefundener Fahrzeugteile konnte der Unfallverursacher schließlich kurze Zeit später ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Seinen Führerschein übergab der Senior freiwillig an die Beamten. Der entstandene

Sachschaden wird auf 5500 Euro geschätzt.