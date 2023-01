1 Auch die Wild-Wings-Fans sind bereit für das DEL-Derby am Montagabend gegen Mannheim. Die Helios Arena dürfte ausverkauft sein. Foto: Roland Sigwart

Was für ein Jahreswechsel bei den Wild Wings! Am Freitagabend kassierten die Schwenninger in Frankfurt ein 2:5. Am Silvestertag verlängerten die Spink-Brüder um zwei Jahre. Am Montag (19.30 Uhr) kommen die Adler.















Link kopiert

"Wir wollten unseren Fans und Sponsoren mit den Vertragsverlängerungen für Tylor und Tyson Spink noch im alten Jahr einfach eine schöne Überraschung bieten", lachte Schwenningens neuer Geschäftsführer und Sportdirektor Stefan Wagner am Samstag. Der Zeitpunkt dieser Nachricht war überraschend, aber auch logisch: Die Spink-Brüder, die in dieser Saison mit ihren starken Leistungen den bisherigen Höhepunkt in ihrer Karriere erleben, feierten schließlich ihren 30. Geburtstag in Villingen.

Weshalb noch ein großer Berg an Arbeit wartet

Stefan Wagner genoss seine kurze Pause vom Alltag bei seiner Familie in München. Der 49-Jährige weiß genau, was für ein Berg an Arbeit auf ihn und den noch amtierenden Sportdirektor Christof Kreutzer zu Beginn des neuen Jahres wartet. Viele Personalplanungen für die Zukunft müssen geklärt werden. "Wir sind aber zuversichtlich, dass wir in den kommenden Wochen weitere Vertragsverlängerungen verkünden können", sagt Wagner.

Harold Kreis blickt zurück

Bei den Personalien wird auch Coach Harold Kreis und dessen mögliche Zukunft als Bundestrainer im Mittelpunkt stehen. Der Schwenninger Trainer verbrachte einen ruhigen Silvesterabend daheim bei seiner Familie in Ladenburg bei Mannheim und analysierte die 2:5-Niederlage in Frankfurt, die seinem Team vorerst den Sprung auf Platz zehn versperrte. "Unsere ersten drei Gegentore fielen zu schnell und haben uns in ein tiefes Loch gerissen. Aus diesem haben wir nicht mehr herausgefunden. Gegen eine physisch und offensiv starke Mannschaft wie Frankfurt ist es sehr schwer, so einen Rückstand noch wettzumachen." Was aber Harold Kreis überhaupt nicht gefiel, waren diesmal seine Special Teams: Drei Gegentreffer in Unterzahl – ein Gegentor nach nur 114 Sekunden im eigenen Powerplay, dazu keinen eigenen Torerfolg in Überzahl. Am Montagabend im Derby gegen die Adler wäre so eine Statistik ebenfalls fatal für sein Team. Der Schwenninger Coach hatte beim Jahresabschluss aber trotz der bitteren Niederlage in der Frankfurter Eissporthalle noch ein dickes Lob für sein Team parat: "Unsere Entwicklung ist sehr gut. Die Jungs spielen von Monat zu Monat besser."

Warum Boaz Bassen die Derbys so liebt

Harold Kreis weiß aber auch, wie wichtig nun ein Heimerfolg am Montag im Derby wäre. "Gegen eine solche Mannschaft wie die Adler dürfen wir uns keinen offenen Schlagabtausch leisten. Stattdessen müssen wir auf Fehler der Adler warten", setzt Harold Kreis im ersten Spiel des Jahres auch auf die Unterstützung der Fans. "Die Stimmung ist immer geil gegen Mannheim. Das ist für mich die beste Stimmung in der Liga überhaupt", fiebert auch Stürmer Boaz Bassen dem Hit entgegen. Die Helios Arena könnte am Montagabend ausverkauft sein.

Zwei wichtige Personalien

Doch zuvor müssen in den kommenden Stunden bei den Wild Wings, die am Neujahrstag wieder trainierten, noch zwei Fragen geklärt werden. Erstens: Kann Angreifer Miks Indrasis nach seiner Gesichtsverletzung gegen Mannheim wieder zurückkehren? "Es ist nicht ausgeschlossen. Für unser Spiel ist er in vielen Bereichen sehr wichtig", erklärt Harold Kreis.

Zweitens: Wird Verteidiger Will Weber vom DEL-Disziplinarausschuss nach seiner Spieldauer plus einer großen Strafe in Frankfurt – nach einem Check gegen die Bande – für ein, zwei Spiele gesperrt? Stefan Wagner schließt es nicht aus, erwartet zeitnah von der DEL eine Nachricht.

Die Lage bei den Adlern

Die Mannheimer Adler besiegten am Freitag souverän Bietigheim mit 4:1, verteidigten Platz drei und überwanden ihr zuletzt kleines sportliches Tief. Coach Bill Stewart zeigt sich stolz auf sein Team: "Wir sind aber noch besser, als es manche gerade denken." In Schwenningen fallen bei den Badenern um Topscorer Matthias Plachta (35 Punkte/11 Tore/24 Assists) sicher Tylor Gaudet und Simon Thiel aus. Nach den ersten beiden Saisonderbys ist die Bilanz ausgeglichen. Die Wild Wings siegten beim Saisonauftakt mit 2:1 in Mannheim. Am 14. Oktober unterlagen die Schwenninger daheim mit 2:4.