Der Schwenninger Zigarrenhändler Paul Bugge Cigars, der mit der Marke Leonel Cigars erlesene Premiumzigarren in Nicaragua produziert und international vertreibt, feierte in seiner Flagship-Lounge in Berlin die Premiere einer neuen limitierten Edition.

Als besonderer Ehrengast war die Botschafterin der Republik Nicaragua, Tatiana Garcia Silva, mit dabei.

„Für renommierte Zigarrenhersteller ist es stets ein besonderer Ansporn, zur Feier des chinesischen Neujahrs eine Sonderedition auf den Markt zu bringen, die dem jeweiligen Tierkreiszeichen gewidmet ist“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Lesen Sie auch

Zum Neujahrsfest

Das Jahr des Drachen, das mit dem Neujahrsfest am 10. Februar 2024 beginnt, hat in China eine besondere Bedeutung und wird von großen Erwartungen begleitet. Dabei ist der furchtlose Drache nicht nur im Reich der Mitte allgegenwärtig: Es gibt Gedenkmünzen zu seinen Ehren, Briefmarken, T-Shirts, Schmuck – und eben auch Zigarren.

Die Präsentation der Leonel Asia Edition 2024 Year of the Dragon feierte Paul Bugge Cigars mit einer exklusiven Premierenveranstaltung in der Leonel Cigar Lounge in Berlin, an der rund 25 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Industrie teilnahmen.

Dem Drachen gewidmet

Eine Zigarre, die dem mächtigsten chinesischen Tierkreiszeichen gewidmet ist, muss schon etwas Besonderes sein, um die Erwartungen zu erfüllen. „Der Drache ist das Symbol der Kaiser, und entsprechend hoch liegt natürlich auch die Messlatte“, betonte Daniel Höldke, Geschäftsführer von Paul Bugge Cigars aus Schwenningen, bei der Präsentation dieser neuen Limitada.

Gemeinsam mit Torsten Reich, Inhaber des renommierten Zigarrenfachgeschäfts ZR Zigarren Reich, begrüßte er das gut gelaunte Publikum. Als Pairing-Partner zur Zigarre wurden die passenden Rum-Spezialitäten sowie eigens kreierte Cocktail kredenzt, während Berliner Spezialitäten die kulinarische Grundlage lieferten.

Langer Entwicklungsprozess

Mit der Leonel Asia 2024 Year of the Dragon nimmt Leonel Cigars, die Premiummarke von Paul Bugge, zum ersten Mal Bezug auf das chinesische Neujahr, heißt es weiter. Das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses sei eine Zigarre, die das Jahr des Drachen perfekt interpretiert. Drachen gelten als kreativ und perfektionistisch zugleich, und diese Eigenschaften galt es, mit einer außergewöhnlichen Sonderedition zum Ausdruck zu bringen.

Botschafterin Tatiana Garcia Silva, Repräsentantin des Landes, wo der Tabak dafür angebaut und die Zigarren in über 700 einzelnen Arbeitsschritten hergestellt werden, habe mit ihrer Anwesenheit die große Bedeutung der Zigarrenproduktion für die Menschen in Nicaragua unterstrichen. „Von Leonel Cigars werden sie mit Sozialleistungen bezüglich Gesundheit, Bildung und Altersvorsorge unterstützt – egal, ob sie auf den Tabakfeldern oder in den Produktionsstätten arbeiten“, informiert der Schwenninger Zigarrenhändler.

Auch Honduras dabei

Mit Botschaftsrätin Karla Lagos von der honduranischen Botschaft sei eine weitere Repräsentantin eines mittelamerikanischen Landes unter den Gästen gewesen, die – vereint in ihrer Leidenschaft für gute Zigarren – den Abend in lockerer Runde ausklingen ließen.