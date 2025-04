Mit einem Jubiläumsbaum am Mittwoch, 30. April, auf dem Schwenninger Marktplatz wolle man diese beiden Ereignisse auch nach außen dokumentieren. Beginn ist um 19 Uhr.

Die Idee mit dem Jubiläumsbaum war von den Baumstellern gekommen, erzählt Ziegel-Buben-Vorsitzender Marco Wagner. Während die Gruppe in den Vorjahren stets am Vorabend des 1. Mai einen Baum am AWO-Seniorenzentrum aufstellte, werde man in diesem Jahr eben einen Baum auf dem Marktplatz aufrichten. Einmal wolle man auf die beiden Jubiläen innerhalb des Vereins hinweisen, andererseits sei dieses Baumstellen ein Beitrag dazu, das Städtle zu verschönern.

Der Ziegel-Buben-Baum wird eine Gesamtlänge von 22 Metern haben und per Muskelkraft und mit Hilfe durch Schwalben und Stangen in das relativ neue „Baumloch“ gesetzt, das die Stadt seinerzeit im Zuge der Marktplatzsanierung einbaute, mit dem Ziel, hier Weihnachtsbäume und Narrenbäume aufzustellen.

Dass die 27-köpfige Baumsteller-Gruppe es versteht, Bäume aufzustellen, hat sie in den vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis gestellt. So gehört jedes Jahr das Stellen des Kindernarrenbaums auf dem Hockenplatz dazu, wie das Stellen des Festbaumes auf der Möglingshöhe oder gar das Aufrichten des Gockelmastes bei der Gockelgilde im Zollhaus am 6. Januar.

In ihren Gründerjahren hat die Ziegel-Buben-Gruppe sogar ihre ersten Maibäume bei den Veranstaltungen der Trachtengruppe des Schwenninger Heimatvereins auf dem Muslenplatz aufgerichtet. Diese Veranstaltung gab es einige Jahre lang und sie sorgte für eine Aufwertung in der Innenstadt.

Trachtengruppe wirkt mit

Über die ganzen Jahre habe man immer den Kontakt zur Schwenninger Trachtengruppe gepflegt, so Marco Wagner. Da war es für den Brauchtumsverein auch keine Frage, sich am 30. April aktiv zu beteiligen und die Ziegel-Buben zu unterstützen. „Die Trachtengruppe wird auch das Publikum mit ihren Volkstänzen unterhalten“, kündigt Vorsitzender Wagner an.

Weitere Aufsteller

Eine Besonderheit des Jubiläumsbaumes wird sein, dass auch Gastbaumsteller willkommen sind. „Hiermit wollen wir die Gemeinschaft unter Beweis stellen“, sagt Marco Wagner und berichtet, dass man auch die Tännlelupfer der Narrenzunft Schwenningen und die Maibaumsteller des GTV Almfrieden eingeladen habe. Ebenso gab es Einladungen an die Baumsteller der Narrenzunft Dauchingen und der Siedergilde der Bad Dürrheimer Narrenzunft. „Auch sind natürlich Leute willkommen, die uns spontan unterstützen wollen“, fügt Wagner an.

Auftakt zur Fasnet

Das Jubiläumsjahr der 1985 gegründeten Ziegel-Buben begann eigentlich schon zur Fasnet. „Es war eine lange, aber schöne Saison“, zieht Marco Wagner ein positives Fazit der Kampagne 2025. Besonders der eigene Kinderumzug mit einer Rekordteilnahme von über 1100 Teilnehmern und der anschließende Kinderball gehörten zu den Höhepunkten. Dort stellte sich die neue Kinder- und Jugendtanzgruppe vor, erinnert der Vorstand.

Viel Zuspruch erhielten die Narren, die an die Geschichte der Schwenninger Ziegelei erinnern, auch beim großen Umzug am Fasnet-Sonntag, der auch über den Marktplatz führte, wo jetzt der Jubiläumsbaum aufgerichtet wird. Gerne erinnert man sich auch an die kleine Ausstellung im „Stulle Three 26“ auf Rinelen.

Das weitere Programm

Bereits jetzt sei man in Vorbereitung auf das Sommerfest auf der Möglingshöhe, das am 28. und 29. Juni geplant ist. An beiden Tagen sorgt dann Livemusik für die nötige Stimmung.

Ein besonderer Höhepunkt im Jubiläumsjahr wird die Ausrichtung des Herbstkonventes der Schwarzwälder Narrenvereinigung am 25. Oktober in der Schwenninger Neckarhalle sein. Auch hier laufen die Planungen und Vorbereitungen auf Hochtouren, kündigt Wagner an.

Doch jetzt wird erst einmal am kommenden Mittwoch, 30. April, 19 Uhr, der Jubiläumsbaum der Ziegel-Buben gestellt. Natürlich ist hierzu auch die Bevölkerung willkommen. Für Bewirtung ist gesorgt.