Schwenninger Wild Wings: Zwei Punkte in Köln – und jetzt endlich drei gegen Augsburg?

Zwei Punkte in Köln – und jetzt endlich drei gegen Augsburg?

1 Die Schwenninger Wild Wings bejubeln den Overtime-Siegtreffer von Ben Marshall. Foto: Eibner/Deronde

Auch wenn es wieder nicht mit dem ersten Drei-Punkte-Erfolg der laufenden DEL-Saison geklappt hat, war der 3:2-Sieg nach Overtime bei den Kölner Haien ein Erfolg für die Wild Wings. Nun sollen zuhause gegen die Panther aber endlich erstmals drei Zähler her.









Der Jubel auf der Schwenninger Bank nach dem Overtime-Siegtreffer von Ben Marshall war groß. Phil Hungerecker, der mit seinem ersten Saisontreffer im dritten Drittel für die zwischenzeitliche 2:1-Führung sorgte, meinte zwar nach der Partie: „Natürlich hätten wir lieber die drei Punkte mitgenommen.“ Doch er fügte sofort an: „Ich finde, wir haben uns im Vergleich zu den letzten Spielen deutlich gesteigert. Wir waren hart an der Scheibe und haben den Haien fast keinen Raum gegeben. In Köln gewinnen ist immer schwer.“