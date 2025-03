Schwenninger Wild Wings – Zuschauerbilanz: 4847 Besucher im Schnitt bei 26 Heimspielen bedeuten Bestmarke

1 Die Wild Wings werden in der Region immer beliebter. Die bisherigen Zuschauerzahlen in dieser Saison haben die Erwartungen bereits übertroffen. Foto: Eibner

Die Helios Arena ist in der Hauptrunde zu 95,6 Prozent ausgelastet. 11 Heimduelle sind ausverkauft. Die DEL vermeldet insgesamt einen Zuschauerrekord.









Die DEL-Hauptrunde 2024/25 geht an diesem Freitag zu Ende. Die Liga freut sich insgesamt über einen Zuschauerrekord. Mehr als 2,8 Millionen Besucher werden die 364 Spiele dann gesehen haben. Das entspricht einer Steigerung von etwa 8 Prozent gegenüber der vergangenen Hauptrunde in der Saison 2023/24. Damit führt die DEL auch die europäischen Ligen in Sachen Zuschauer weiter an.