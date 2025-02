Die Neckarstädter und der Top-Torjäger setzen ein dickes Ausrufezeichen. Der zuletzt in der DEL umworbene Senyshyn fühlt sich sportlich wie privat „hier sehr wohl“.

Stark: Top-Torjäger Zach Senyshyn hat bei den Wild Wings seinen Vertrag verlängert. Damit setzen die Schwenninger ein dickes Ausrufezeichen in Richtung kommender Saison. Senyshyn war gerüchteweise bereits eng mit einem zukünftigen Engagement bei den Berliner Eisbären in Verbindung gebracht worden.

Der 27-jährige Flügelstürmer aus Ottawa kam in der aktuellen DEL-Hauptrunde so richtig in Fahrt und stellte seine individuelle Klasse konstant unter Beweis. Mit seinen 24 Toren rangiert Zach Senyshyn ligaweit aktuell auf dem zweiten Platz der Torschützenliste.

Das sagt Zach Senyshyn

„Schwenningen ist in den vergangenen zwei Jahren zu einem Zuhause für mich geworden und meine Teamkollegen sind wie eine Familie für mich. Ich bin begeistert, dass ich zurückkommen werde und das Wild-Wings-Eishockey mit dieser großartigen Gemeinschaft weiter ausbauen kann“, freut sich der Rechtsschütze auf die Zukunft am Neckar.

Der Flügelstürmer, der 2015 von den Boston Bruins an 15. Stelle im NHL-Draft gezogen wurde, stellt die familiäre Atmosphäre im Club sowie die großartige Unterstützung der Fans immer wieder als wichtigen Baustein für seine persönlichen, aber auch die Leistungen des gesamten Teams in den Vordergrund.

Das Statement von Geschäftsführer Stefan Wagner

Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner ist es also gelungen, ein wichtiges Puzzleteil über die Saison hinaus an den Club zu binden: „Zach bringt viele Fähigkeiten mit, die für unser Spiel wichtig sind. Er hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und eigentlich schon ab Mitte der vergangenen Hauptrunde auch seinen Scoringtouch gefunden. Wir freuen uns, dass er sich für einen Verbleib bei uns und unseren gemeinsamen Weg entschieden hat.“